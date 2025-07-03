Экс-сотрудника МЧС отправили в колонию на 7,5 года

Заместителя начальника Забайкальского управления связи МЧС России Савелия Столярова осудили на 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за получение взятки в 300 тысяч рублей, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

По версии следствия, в марте 2024 года Столяров получил взятку за помощь в согласовании проекта реконструкции системы оповещения в Чите. В отношении него велось расследование дела по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Несмотря на выявленные нарушения в документации, обвиняемый составил документы о согласовании проекта, получив за это 300 тысяч рублей.

Также в уголовном деле фигурируют представитель коммерческой фирмы, который дал взятку, а также посредник. Все обвиняемые в ходе расследования признали свою вину. На их имущество на сумму более 12 миллионов рублей на время следствия наложен арест. Преступление было выявлено региональным управлением ФСБ России.

Столярову теперь запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления 5 лет.

Интересно, что взяткодатель получил больше. Представителя коммерческой фирмы, который дал взятку заместителю начальника краевого управления МЧС, приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,5 миллиона рублей.

Посредник получил 6 лет лишения свободы условно с штрафом в 3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил, фигуранты могут обжаловать его.

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