В Бурятии задержали подростков с марихуаной

Ночью в конце июня в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов иномарку. В салоне автомобиля вместе с водителем ехали трое молодых людей.Как рассказали в МВД Бурятии, юноши во время беседы с полицейскими вели себя растерянно. Это вызвало подозрение у правоохранителей, которые решили осмотреть салон машины. Там они обнаружили четыре полимерных пакета с коноплей общим весом более 3,3 килограммов.Как выяснилось, к незаконному обороту наркотиков оказались причастны двое пассажиров. Они признались, что пару часов назад собрали наркотик в поле для личного употребления.«Юноши живут в Улан-Удэ. Одному из задержанных 16 лет, он учится в колледже, второй – 17-летний молодой человек – старшеклассник. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов», - сообщили в МВД.По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.