Происшествия 03.07.2025 в 17:26

Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджерах

Для защиты от мошенников необходимо настроить приватность
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Текст: Служба информации "Номер один"
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в мессенджерах

Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал для РИА «Новости» директор по продуктам для безопасности «Билайна» Илья Нестор.

- Более 80 процентов атак теперь происходят через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ – ред.) и Telegram. Защищаем аккаунты на случай атак... Чтобы снизить вероятность потенциально опасного диалога, выставьте в мессенджере настройки приватности. В WhatsApp уберите звук при вызовах с неизвестных номеров… а в Telegram отключите прием звонков от всех, кроме списка контактов, - сказал он.

Кроме того, в обоих мессенджерах можно запретить незнакомцам приглашать вас в групповые чаты. К базовой защите эксперт рекомендует прибавить несложную профилактику: регулярно обновлять приложения и проверять, к каким устройствам привязан аккаунт.

- Стопроцентной защиты от интернет-мошенников пока не существует: они постоянно ищут меры обхода, придумывают новые схемы и способы манипуляции. От большинства из расставленных сетей и закинутых удочек вас предохранят внимательность и здравый смысл, - отметил эксперт

Он подчеркнул, что представители банков и государственных учреждений никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах.

В связи с этим эксперт напомнил ряд базовых правил безопасности: не вступать в диалог, если пишет или звонит кто-то, кто обычно так не делает; не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей; не сканировать случайные QR-коды для перехода на сайты или вступления в групповые чаты.

Напомним, с 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

 

Фото: loon.site

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