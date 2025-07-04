Число лесных пожаров в Бурятии продолжает сокращаться

За минувшие сутки в лесах Бурятии потушили 7 пожаров на площади 14 190 га. При этом возникли 2 новых возгорания в Еравнинском и Кабанском районах. Их спровоцировали сухие грозы.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 4 июля в Бурятии действуют 15 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 28 924 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 624 человека, задействовано 72 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.