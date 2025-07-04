Мошенники обманули глухую пенсионерку из Улан-Удэ

В Улан-Удэ мошенники похитили 300 тысяч рублей у пожилой женщины под видом «спасения сбережений». Как рассказали в МВД Бурятии, все случилось днем 2 июля, когда пенсионерке якобы сотрудники поликлиники и уведомили о необходимости завести электронную карту. Горожанка из-за плохого слуха не разобрала, о чем её говорили и положила трубку. Спустя время ей пришло смс о том, что личный кабинет на портале взломан и необходимо связаться по номеру телефона с техподдержкой.Пенсионерка перезвонила по указанному номеру, где «оператор портала» уведомила о взломе личного кабинета и угрозе сбережениям гражданки, а после быстро переключила на специалиста «Центрального банка».Аферист немедленно сообщил пожилой женщине тревожную новость: мошенники якобы уже сняли с её счета 420 тысяч рублей, и необходимо срочно «обезопасить» оставшиеся средства.Перепуганная горожанка в силу состояния здоровья стала общаться с мошенником через свою 13-летнюю внучку, которая находилась с ней. Девочка передавала указания «сотрудника Центрального банка» бабушке и озвучивала её ответы.Под диктовку афериста пенсионерка с внучкой отправились в банк, где пожилая женщина сняла через кассу 300 тысяч рублей – максимально доступную на тот момент сумму. Следуя указаниям мошенника, внучка выбрала опцию «без карты», ввела логин и пароль, которые продиктовал аферист, и внесла все 300 тысяч рублей наличными. Чек о переводе был сфотографирован и отправлен жулику.Преступник пообещал, что на следующий день они продолжат переводить оставшиеся средства на «безопасные счета». Однако уже дома просматривая полученный чек, пенсионерка с ужасом обнаружила, что деньги были перечислены на счет индивидуального предпринимателя, а не на её «безопасный счет». В этот момент она осознала, что стала жертвой обмана.