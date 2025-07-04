Происшествия 04.07.2025 в 09:28

Мошенники обманули глухую пенсионерку из Улан-Удэ

Свои указания они диктовали через внучку пожилой женщины
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мошенники обманули глухую пенсионерку из Улан-Удэ
Фото: pixabay.com
В Улан-Удэ мошенники похитили 300 тысяч рублей у пожилой женщины под видом «спасения сбережений». Как рассказали в МВД Бурятии, все случилось днем 2 июля, когда пенсионерке якобы сотрудники поликлиники и уведомили о необходимости завести электронную карту. Горожанка из-за плохого слуха не разобрала, о чем её говорили и положила трубку. Спустя время ей пришло смс о том, что личный кабинет на портале взломан и необходимо связаться по номеру телефона с техподдержкой. 

Пенсионерка перезвонила по указанному номеру, где «оператор портала» уведомила о взломе личного кабинета и угрозе сбережениям гражданки, а после быстро переключила на специалиста «Центрального банка».

Аферист немедленно сообщил пожилой женщине тревожную новость: мошенники якобы уже сняли с её счета 420 тысяч рублей, и необходимо срочно «обезопасить» оставшиеся средства.

Перепуганная горожанка в силу состояния здоровья стала общаться с мошенником через свою 13-летнюю внучку, которая находилась с ней. Девочка передавала указания «сотрудника Центрального банка» бабушке и озвучивала её ответы.

Под диктовку афериста пенсионерка с внучкой отправились в банк, где пожилая женщина сняла через кассу 300 тысяч рублей – максимально доступную на тот момент сумму. Следуя указаниям мошенника, внучка выбрала опцию «без карты», ввела логин и пароль, которые продиктовал аферист, и внесла все 300 тысяч рублей наличными. Чек о переводе был сфотографирован и отправлен жулику.

Преступник пообещал, что на следующий день они продолжат переводить оставшиеся средства на «безопасные счета». Однако уже дома просматривая полученный чек, пенсионерка с ужасом обнаружила, что деньги были перечислены на счет индивидуального предпринимателя, а не на её «безопасный счет». В этот момент она осознала, что стала жертвой обмана.
Теги
мошенничество

Все новости

Доходы президента Монголии уменьшились почти в два раза
04.07.2025 в 14:20
В Бурятии мужчина-сердечник полгода один жил в лесу
04.07.2025 в 13:55
Больной стационара напал с ножом на медиков
04.07.2025 в 13:36
Из-за «Ночи ехора» в Улан-Удэ усилят работу транспорта
04.07.2025 в 13:23
В Бурятии пропал 66-летний житель села
04.07.2025 в 12:52
Прокуратура нашла букет нарушений на молочном предприятии в Бурятии
04.07.2025 в 12:35
В Еравнинском районе ветеран труда отметила 90-летний юбилей
04.07.2025 в 12:33
В центре Улан-Удэ сгорела «Истана»
04.07.2025 в 12:22
Юный спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером России по боксу
04.07.2025 в 12:10
Пожарные Бурятии спасли утопающего дятла
04.07.2025 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии мужчина-сердечник полгода один жил в лесу
Его смогли эвакуировать только с помощью вертолета
04.07.2025 в 13:55
Больной стационара напал с ножом на медиков
Пациент иркутской больницы отправил двух врачей в реанимацию
04.07.2025 в 13:36
В Бурятии пропал 66-летний житель села
Для поисков мужчины нужна помощь добровольцев
04.07.2025 в 12:52
В центре Улан-Удэ сгорела «Истана»
Огонь охватил весь салон машины
04.07.2025 в 12:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru