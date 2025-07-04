Житель села в Бурятии купил фейковые акции

Очередной жертвой мошенников стал житель Еравнинского района Бурятии. Как сообщили в МВД, он потерял крупную сумму, поверив в рекламу фейковой инвестиционной платформы.Мужчина рассказал полицейским, что 22 мая увидел в соцсети рекламное объявление о заработке, которое, якобы, исходило от крупного российского банка. Перейдя по ссылке, он был перенаправлен в магазин приложений для скачивания приложения для инвестирования.Вскоре после регистрации с ним через мессенджер связалась женщина, представившаяся консультантом банка. Она предложила удаленный заработок, убедив сельчанина перевести пробные 11 тысяч рублей для пополнения счета на карту физлица. После перевода средств, которые должны были зачислиться в приложении, мужчина, следуя инструкциям, «купил» несуществующие акции.На следующий день на связь с ним вышел другой «консультант», также представившийся сотрудником банка. Он продолжил убеждать сельчанина в перспективах высокого дохода, призывая к дальнейшим вложениям. Под этим давлением мужчина вновь перевел 11 тысяч рублей на тот же счет. Мошенники демонстрировали в инвестиционном кошельке «виртуальный» доход, который якобы достиг 300 тысяч рублей, убеждая жертву, что для получения большей прибыли необходимо довести вложения до миллиона рублей.В результате сельчанин перечислил еще почти 300 тысяч рублей на счет, указанный мошенниками. А спустя несколько дней совершил еще два перевода. Когда же мужчина попытался вывести заработок, его личный кабинет в приложении заблокировался. Только тогда он осознал, что стал жертвой мошенников.