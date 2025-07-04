Происшествия 04.07.2025 в 10:35
В Бурятии психбольную обязали выплатить ущерб за сожженное здание
Речь идет о сумме в почти 2 миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летней жительницы села Челутай, обвиняемой в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
Происшествие случилось еще 19 сентября 2023 года. В тот день экстренные службы поступило сообщение о задымлении возле автомобильной заправочной станции в селе Челутай Заиграевского района. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.
На момент прибытия пожарных огнём были охвачены баня и неэксплуатируемое складское помещение СТО. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, который располагался в двух метрах, и АЗС. Однако благодаря быстрому реагированию пожарных распространение огня удалось предотвратить.
В результате пожара были уничтожены баня на площади 9 кв.м. и складское здание на площади 300 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания возник в бане и перешел на здание СТО, сообщали тогда в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В ходе расследования происшествия в полиции выяснили, что сгоревшие строения, а также расположенное рядом кафе принадлежали 62-летней сельчанке. А за недвижимостью присматривала 41-летняя гражданка, которая вместе с сожителем по разрешению хозяйки проживала в подсобном помещении заведения общепита.
Женщина рассказала полицейским, что пожар случился случайно – якобы она оставила в бане непотушенную сигарету. Однако результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной возникновения возгорания стал поджог.
Под давлением улик женщина призналась, что подожгла баню в отместку сожителю после ссоры. Решив насолить, она хотела выставить его виновным в произошедшем перед хозяйкой имущества. После поджога женщина одумалась, но потушить разгоревшееся в помещении пламя не уже смогла.
«Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и наркопреступления. Состоит на учете у врача-психиатра. Нигде не работает», - рассказывали ранее в МВД Бурятии, отметив, что ущерб от действий злоумышленницы составил около 2 миллионов рублей.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал женщину виновной. Её приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также обязали выплатить причиненный ущерб в размере 1,9 млн рублей.
Приговор уже вступил в законную силу.
Происшествие случилось еще 19 сентября 2023 года. В тот день экстренные службы поступило сообщение о задымлении возле автомобильной заправочной станции в селе Челутай Заиграевского района. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.
На момент прибытия пожарных огнём были охвачены баня и неэксплуатируемое складское помещение СТО. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, который располагался в двух метрах, и АЗС. Однако благодаря быстрому реагированию пожарных распространение огня удалось предотвратить.
В результате пожара были уничтожены баня на площади 9 кв.м. и складское здание на площади 300 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания возник в бане и перешел на здание СТО, сообщали тогда в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В ходе расследования происшествия в полиции выяснили, что сгоревшие строения, а также расположенное рядом кафе принадлежали 62-летней сельчанке. А за недвижимостью присматривала 41-летняя гражданка, которая вместе с сожителем по разрешению хозяйки проживала в подсобном помещении заведения общепита.
Женщина рассказала полицейским, что пожар случился случайно – якобы она оставила в бане непотушенную сигарету. Однако результаты пожарно-технической экспертизы показали, что причиной возникновения возгорания стал поджог.
Под давлением улик женщина призналась, что подожгла баню в отместку сожителю после ссоры. Решив насолить, она хотела выставить его виновным в произошедшем перед хозяйкой имущества. После поджога женщина одумалась, но потушить разгоревшееся в помещении пламя не уже смогла.
«Подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и наркопреступления. Состоит на учете у врача-психиатра. Нигде не работает», - рассказывали ранее в МВД Бурятии, отметив, что ущерб от действий злоумышленницы составил около 2 миллионов рублей.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал женщину виновной. Её приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также обязали выплатить причиненный ущерб в размере 1,9 млн рублей.
Приговор уже вступил в законную силу.
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