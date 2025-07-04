Происшествия 04.07.2025 в 10:54
Трех человек госпитализировали в Бурятии после крупного ДТП
В ходе обгона УАЗ задел иномарку, снес столб и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
Авария с пострадавшими случилась сегодня около 10 часов утра на въезде в поселок Онохой. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», там столкнулись УАЗ и Range Rover. В результате отечественный автомобиль перевернулся, травмы получили три человека. Их госпитализируют в РКБ.
«Водитель УАЗа обгонял кроссовер, когда тот поворачивал налево в направлении улицы Мира. Задев кроссовер по касательной, он съехал в кювет, попутно срезав бетонный столб. Судя по длине тормозного пути, скорость была хорошая», - сообщает телеграм-канал заиграевской районной газеты «Вперед» со ссылкой на очевидцев происшествия.
Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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