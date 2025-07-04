Происшествия 04.07.2025 в 11:27

Жительница Бурятии после операции в перинаталке полтора года пролежала в коме и умерла

Следователи считают, что она скончалась по вине врача
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии после операции в перинаталке полтора года пролежала в коме и умерла
Фото: freepik.com
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении врача–анестезиолога Республиканского перинатального центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как рассказали в следственном ведомстве, в ноябре 2023 года в Республиканском перинатальном центре проводилась экстренная операция по родоразрешению женщины с участием врача анестезиолога-реаниматолога. По версии следствия, он, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не провел необходимое предоперационное обследование пациентки, что привело к осложнениям во время операции, последующему ухудшению состояния здоровья роженицы и развитию постреанимационной болезни. 

«В результате действий обвиняемого женщина спустя полтора года, не приходя в себя, скончалась в медицинском учреждении. При своевременном и правильном оказании врачом соответствующей квалифицированной медицинской помощи во время операции возможно было предотвратить неблагоприятный исход и сохранить жизнь потерпевшей», - отмечают следователи.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
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