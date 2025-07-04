Жительница Бурятии после операции в перинаталке полтора года пролежала в коме и умерла

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении врача–анестезиолога Республиканского перинатального центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Как рассказали в следственном ведомстве, в ноябре 2023 года в Республиканском перинатальном центре проводилась экстренная операция по родоразрешению женщины с участием врача анестезиолога-реаниматолога. По версии следствия, он, из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, не провел необходимое предоперационное обследование пациентки, что привело к осложнениям во время операции, последующему ухудшению состояния здоровья роженицы и развитию постреанимационной болезни.«В результате действий обвиняемого женщина спустя полтора года, не приходя в себя, скончалась в медицинском учреждении. При своевременном и правильном оказании врачом соответствующей квалифицированной медицинской помощи во время операции возможно было предотвратить неблагоприятный исход и сохранить жизнь потерпевшей», - отмечают следователи.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.