Происшествия 04.07.2025 в 12:52
В Бурятии пропал 66-летний житель села
Для поисков мужчины нужна помощь добровольцев
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 66-летнего жителя села Новокинжингинск Виктора Куприянова. Он пропал 3 июля.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет: бело-голубая майка-тельняшка, синие трико, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет: бело-голубая майка-тельняшка, синие трико, черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.
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