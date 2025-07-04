В Бурятии пропал 66-летний житель села

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 66-летнего жителя села Новокинжингинск Виктора Куприянова. Он пропал 3 июля.Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.Был одет: бело-голубая майка-тельняшка, синие трико, черные кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.