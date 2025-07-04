Происшествия 04.07.2025 в 13:36

Больной стационара напал с ножом на медиков

Пациент иркутской больницы отправил двух врачей в реанимацию
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Текст: Иван Иванов
Больной стационара напал с ножом на медиков

В Иркутске пациент городской клинической больницы № 8, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на медицинских работников. Пострадали две женщины: замглавврача и секретарь учреждения. Обе они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Позже МВД опубликовало видео задержания, на котором мужчина признался, что «хотел убить врача».

Посетитель клинической больницы №8 в Иркутске 3 июля напал на сотрудников с ножом и газовым баллончиком. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников», — говорится в сообщении.

В результате нападения заместитель главного врача Ольга Асауленко и секретарь больницы Ирина Марочкина госпитализированы в Железнодорожную больницу в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики. Об этом сообщает «Газета.ру». По данным «Mash», сейчас обе женщины в реанимации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на убийство двух и более лиц). Мужчину зовут Алексей Блинников. Ему 59 лет.

Главврач ГКБ № 8, где работают пострадавшие, Жанна Есева рассказала, что мужчина пришел за документами с ножом и газовым баллончиком. Сначала он распылил газ в лицо, а потом начал наносить удары ножом — в область головы, шеи и грудной клетки.

Главврач Есева уточнила, что мужчина ранее уже угрожал сотрудникам больницы. Кроме того, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Больше года назад его госпитализировали насильно — тогда пришлось вызывать группу захвата, сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

«Mash» также сообщил, что Алексей Блинников не в первый раз проявил агрессию к медикам. Врачам той же ГКБ №8 уже приходилось вызывать полицию из-за «жуткой истерики Алексея». После той самой принудительной госпитализации врачи решили, что пациент не опасен, и отпустили его домой. На Блинникова тогда завели только административное дело. После этого инцидента он, по данным Mash, написал «десятки жалоб во все инстанции — от районной прокуратуры до Минздрава». 3 июля он пришел в ГКБ с очередными жалобами.

 

Фото: Номер один

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