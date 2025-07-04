В Бурятии мужчина-сердечник полгода один жил в лесу

Вечером 3 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в районе реки Аку Баунтовского района в труднодоступной местности в зимовье уже несколько месяцев живет 60-летний мужчина. Сообщалось, что он страдает от сердечной недостаточности и не может сам передвигаться, а добраться до него из-за отсутствия дорог крайне сложно. Мужчина прибыл в зимовье еще зимой, и оставался там вплоть до настоящего времени. Однако в последнее время у него стало совсем плохо со здоровьем.Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для спасения мужчины решено было задействовать вертолет Ми-8. Ранним утром 4 июля он вылетел к месту происшествия с четырьмя спасателями на борту.«Прибыв на место, спасатели немедленно оказали помощь мужчине. Поскольку вертолёт не мог приземлиться из-за сложного рельефа, спасатели с помощью лебедки подняли его на борт воздушного судна и эвакуировали в Улан-Удэ, где передали врачам скорой медицинской помощи», - сообщили в агентстве.