Происшествия 04.07.2025 в 15:13
В МЧС назвали причину пожара в автомобиле в Улан-Удэ
Микроавтобус полностью выгорел
Текст: Андрей Константинов
В МЧС Бурятии зазвали предварительную причину возгорания микроавтобуса «Истана», случившегося сегодня около полудня на путепроводе по ул. Борсоева в центре Улан-Удэ. Ею стала разгерметизация топливной системы машины.
«К моменту прибытия пожарных микроавтобус был полностью охвачен огнём. В тушении возгорания участвовали 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
В результате пожара автомобиль полностью выгорел.
«К моменту прибытия пожарных микроавтобус был полностью охвачен огнём. В тушении возгорания участвовали 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
В результате пожара автомобиль полностью выгорел.
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