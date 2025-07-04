Происшествия 04.07.2025 в 15:51
Житель Бурятии смошенничал на соцконтракте
Полученные для открытия бизнеса деньги сельчанин потратил на себя
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Иволгинского района, подозреваемого в мошенничестве при получении социальных выплат.
Как рассказали в полиции, в январе прошлого года мужчина обратился в центр социальной поддержки населения для получения выплаты на поддержку предпринимательской деятельности. Мужчина предоставил необходимый пакет документов на организацию бизнеса по оказанию курьерских услуг и после заключения социального контракта получил 330 тысяч рублей.
Однако никаким бизнесом сельчанин заниматься не стал, а деньги потратил на другие цели. Зная, что за невыполнение программы средства придется вернуть, он стал предоставлять подложные отчеты о своей работе.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в МВД.
Как рассказали в полиции, в январе прошлого года мужчина обратился в центр социальной поддержки населения для получения выплаты на поддержку предпринимательской деятельности. Мужчина предоставил необходимый пакет документов на организацию бизнеса по оказанию курьерских услуг и после заключения социального контракта получил 330 тысяч рублей.
Однако никаким бизнесом сельчанин заниматься не стал, а деньги потратил на другие цели. Зная, что за невыполнение программы средства придется вернуть, он стал предоставлять подложные отчеты о своей работе.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в МВД.
Тегимошенничество