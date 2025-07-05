Происшествия 05.07.2025 в 07:35
«Брат не закрыл окно, и случилась беда»
В Новосибирске двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло вечером 3 июля на улице Энгельса в микрорайоне ОбьГЭС. Как сообщает КП-Новосибирск, там двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа.
- Ребенок выпал из окна в нашем доме, к нам в клинику забежала женщина и попросила вызвать скорую для выпавшего мальчика. Я выбежала и стала оказывать первую помощь. Мальчик был без сознания, лежал и не двигался – я привела его в чувство, старалась говорить с ним. Уговаривала его лежать и не двигаться, чтобы не было смещения переломов. Скорая приехала очень быстро, мальчика увезли в больницу, – рассказала Марина Ткачева, главный врач ветклиники «Ветеринар 54».
К ребенку сразу выбежала мама мальчика – она в этот момент была дома. По словам очевидцев, мальчик выдавил москитную сетку и свалился вниз, упав спиной на асфальт.
- Со слов мамы, на окнах стояли замки. Но старший сын приоткрыл окно, а потом закрыл его не полностью и маму не предупредил об этом. И случилась беда: маленький мальчик забрался на подоконник и выдавил сетку, - говорит Марина.
Ребенок сейчас находится в больнице:
- Сегодня утром мама мальчика рассказала, что он ночь провел в реанимации. Утром врачи сообщили, что переводят ребенка в обычную палату. Мы не знаем характер травм, но сам факт уже – хорошая новость, – сообщила ветврач Марина.
По словам соседей, семья благополучная.
- Сообщение в полицию поступало, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
- Ребенок выпал из окна в нашем доме, к нам в клинику забежала женщина и попросила вызвать скорую для выпавшего мальчика. Я выбежала и стала оказывать первую помощь. Мальчик был без сознания, лежал и не двигался – я привела его в чувство, старалась говорить с ним. Уговаривала его лежать и не двигаться, чтобы не было смещения переломов. Скорая приехала очень быстро, мальчика увезли в больницу, – рассказала Марина Ткачева, главный врач ветклиники «Ветеринар 54».
К ребенку сразу выбежала мама мальчика – она в этот момент была дома. По словам очевидцев, мальчик выдавил москитную сетку и свалился вниз, упав спиной на асфальт.
- Со слов мамы, на окнах стояли замки. Но старший сын приоткрыл окно, а потом закрыл его не полностью и маму не предупредил об этом. И случилась беда: маленький мальчик забрался на подоконник и выдавил сетку, - говорит Марина.
Ребенок сейчас находится в больнице:
- Сегодня утром мама мальчика рассказала, что он ночь провел в реанимации. Утром врачи сообщили, что переводят ребенка в обычную палату. Мы не знаем характер травм, но сам факт уже – хорошая новость, – сообщила ветврач Марина.
По словам соседей, семья благополучная.
- Сообщение в полицию поступало, проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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