Происшествия 05.07.2025 в 08:06

Забайкальский край то горит, то тонет

Соседний субъект федерации после засухи попал под ливни
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкальский край то горит, то тонет
Фото: freepik.com
В 2025 году Забайкальскому краю чертовски не везёт. Весь июнь он горел, став самым «горящим» российским регионом.

Пожары удалось потушить лишь в начале июля благодаря проливным дождям, которых очень ждали. Но вместе с осадками пришли и разрушения, стихия начала смывать мосты.

Мост между селами Солонцово и Жимбира в Карымском районе Забайкальского края смыло во время паводков. Из-за размытой дороги местные жители заметили произошедшее только сейчас, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» 4 июля очевидцы. Сам инцидент подтвердил глава села Солонцово Алексей Слепухин.

Со слов местных жителей, к федеральной трассе можно проехать по другому пути, но дорога и там остается размытой, поэтому перебраться можно будет не на каждой машине.

«Сначала будем восстанавливать в селах — у меня тут размыто всё — как только освободится техника, сказали мне, что на днях придет. Потом уже будем с мостом решать, либо временную переправу сделаем», — сказал Слепухин. 

Дожди в регионе продолжаются.
Теги
Забайкалье

Все новости

Забайкальский край то горит, то тонет
05.07.2025 в 08:06
«Брат не закрыл окно, и случилась беда»
05.07.2025 в 07:35
В Забайкалье для правительства купят три внедорожника за 16 миллионов рублей
05.07.2025 в 07:04
Автозаправочный деспотизм
05.07.2025 в 07:00
Улан-удэнцев приглашают на первую квиз-игру на бурятском языке
04.07.2025 в 18:11
Улан-удэнцев приглашают на первую квиз-игру на бурятском языке
04.07.2025 в 18:10
В Улан-Удэ пройдут Всероссийские соревнования среди ветеранов СВО по волейболу сидя
04.07.2025 в 17:28
В Бурятии предрекают проблемы с сеном
04.07.2025 в 17:00
Более 50 детей без сопровождения взрослых обнаружены на берегу рек Улан-Удэ
04.07.2025 в 16:38
Житель Бурятии смошенничал на соцконтракте
04.07.2025 в 15:51
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
«Брат не закрыл окно, и случилась беда»
В Новосибирске двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа
05.07.2025 в 07:35
Более 50 детей без сопровождения взрослых обнаружены на берегу рек Улан-Удэ
Регулярные рейды проводятся с начала летнего сезона
04.07.2025 в 16:38
Житель Бурятии смошенничал на соцконтракте
Полученные для открытия бизнеса деньги сельчанин потратил на себя
04.07.2025 в 15:51
В МЧС назвали причину пожара в автомобиле в Улан-Удэ
Микроавтобус полностью выгорел
04.07.2025 в 15:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru