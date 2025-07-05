Забайкальский край то горит, то тонет

В 2025 году Забайкальскому краю чертовски не везёт. Весь июнь он горел, став самым «горящим» российским регионом.Пожары удалось потушить лишь в начале июля благодаря проливным дождям, которых очень ждали. Но вместе с осадками пришли и разрушения, стихия начала смывать мосты.Мост между селами Солонцово и Жимбира в Карымском районе Забайкальского края смыло во время паводков. Из-за размытой дороги местные жители заметили произошедшее только сейчас, сообщили корреспонденту «Чита.Ру» 4 июля очевидцы. Сам инцидент подтвердил глава села Солонцово Алексей Слепухин.Со слов местных жителей, к федеральной трассе можно проехать по другому пути, но дорога и там остается размытой, поэтому перебраться можно будет не на каждой машине.«Сначала будем восстанавливать в селах — у меня тут размыто всё — как только освободится техника, сказали мне, что на днях придет. Потом уже будем с мостом решать, либо временную переправу сделаем», — сказал Слепухин.Дожди в регионе продолжаются.