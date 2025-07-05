В Бурятии осталось потушить 13 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии возникли 3 лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, один из них произошел из-за перехода огня с сельхозземель, два других были спровоцированы сухими грозами.За это же время было ликвидировано 7 очагов на общей площади 17 489 га.На утро 5 июля в Бурятии осталось 13 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 12 370 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 588 человек, задействовано 64 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.