Происшествия 05.07.2025 в 09:18

В Бурятии осталось потушить 13 лесных пожаров

Их площадь составляет 12 370 га
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось потушить 13 лесных пожаров
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возникли 3 лесных пожара в Еравнинском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, один из них произошел из-за перехода огня с сельхозземель, два других были спровоцированы сухими грозами.

За это же время было ликвидировано 7 очагов на общей площади 17 489 га.

На утро 5 июля в Бурятии осталось 13 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 12 370 га. 

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 588 человек, задействовано 64 единицы техники», - сообщили в РАЛХе.
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