Жительница Улан-Удэ лишилась 300 тысяч после звонка из поликлиники

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1147 жителей Бурятии (+ 31 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 264 млн рублей (+ 3,7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, жительнице Улан-Удэ позвонил якобы работник поликлиники и сообщил о необходимости оформить электронную медицинскую карту. Для чего попросил сообщить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). После предоставления этих данных горожанке поступило уведомление о попытке входа в личный кабинет на Госуслугах с указанием телефона.Женщина позвонила по номеру, где ей ответил уже «сотрудник Центробанка». Он сообщил, что возникла угроза хищения средств с ее банковского счета и сбережения необходимо перевести на «безопасный счет». Горожанка последовала указаниям злоумышленников и лишилась 300 тысяч рублей.