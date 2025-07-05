Происшествия 05.07.2025 в 15:22

Жительница Улан-Удэ лишилась 300 тысяч после звонка из поликлиники

Деньги она перевела на «безопасный» счет
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Жительница Улан-Удэ лишилась 300 тысяч после звонка из поликлиники
Фото: архив «Номер один»
С начала года жертвами интернет-преступников стали 1147 жителей Бурятии (+ 31 за последнюю неделю). Общий причиненный ущерб составил 264 млн рублей (+ 3,7 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

Так, жительнице Улан-Удэ позвонил якобы работник поликлиники и сообщил о необходимости оформить электронную медицинскую карту. Для чего попросил сообщить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). После предоставления этих данных горожанке поступило уведомление о попытке входа в личный кабинет на Госуслугах с указанием телефона. 

Женщина позвонила по номеру, где ей ответил уже «сотрудник Центробанка». Он сообщил, что возникла угроза хищения средств с ее банковского счета и сбережения необходимо перевести на «безопасный счет». Горожанка последовала указаниям злоумышленников и лишилась 300 тысяч рублей.
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