В Бурятии вандалы разбили мемориальную доску ветерану войны

Прокуратура Баргузинского района Бурятии организовала проверку по факту порчи памятника участнику Великой Отечественной войны в селе Баргузин.

Информация об акте вандализма появилась на днях в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Местные жители сообщили, что неивзестный разбил мемориальную доску, посвящённую участнику Великой Отечественной войны Петру Андреевичу Морокову, установленную на одноименной улице.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.





Фото: телеграм-канал "Весь Улан-Удэ"