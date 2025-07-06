Происшествия 06.07.2025 в 12:49
В Бурятии вандалы разбили мемориальную доску ветерану войны
Над памятником надругались в селе Баргузин
Текст: Анастасия Величко
Прокуратура Баргузинского района Бурятии организовала проверку по факту порчи памятника участнику Великой Отечественной войны в селе Баргузин.
Информация об акте вандализма появилась на днях в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Местные жители сообщили, что неивзестный разбил мемориальную доску, посвящённую участнику Великой Отечественной войны Петру Андреевичу Морокову, установленную на одноименной улице.
При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: телеграм-канал "Весь Улан-Удэ"