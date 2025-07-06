Происшествия 06.07.2025 в 12:49

В Бурятии вандалы разбили мемориальную доску ветерану войны

Над памятником надругались в селе Баргузин

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии вандалы разбили мемориальную доску ветерану войны

Прокуратура Баргузинского района Бурятии организовала проверку по факту порчи памятника участнику Великой Отечественной войны в селе Баргузин.

Информация об акте вандализма появилась на днях в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Местные жители сообщили, что неивзестный разбил мемориальную доску, посвящённую участнику Великой Отечественной войны Петру Андреевичу Морокову, установленную на одноименной улице.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.


Фото: телеграм-канал "Весь Улан-Удэ"
Теги
вандализм памятник баргузин

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