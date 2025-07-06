В Забайкалье потерпел аварию Ан-2 с парашютистами

По сообщению «Газета.ру» легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлёта.

На борту находились 10 парашютистов и летчик. МЧС Забайкальского края сообщает о 10 пострадавших.

Состояние двух человек тяжелое, еще восьми – средней степени тяжести, уточнил региональный Минздрав.

Ан-2 до сих пор эксплуатируется в России, хотя они были разработаны более 60 лет назад. Новые самолёты «Байкал», которые должны заменить «Аннушки», отечественные авиастроители никак не могут запустить в эксплуатацию по причине нехватки необходимых компетенций. Между тем ресурс Ан-2 давно уже выработан и летать на них становится небезопасным.





Фото: Читинская транспортная прокуратура