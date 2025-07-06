Происшествия 06.07.2025 в 13:47

В Забайкалье потерпел аварию Ан-2 с парашютистами

Пострадало 10 человек, двое находятся в реанимации

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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье потерпел аварию Ан-2 с парашютистами

По сообщению «Газета.ру» легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе через 16 минут после взлёта.

На борту находились 10 парашютистов и летчик. МЧС Забайкальского края сообщает о 10 пострадавших.

Состояние двух человек тяжелое, еще восьми – средней степени тяжести, уточнил региональный Минздрав.

Ан-2 до сих пор эксплуатируется в России, хотя они были разработаны более 60 лет назад. Новые самолёты «Байкал», которые должны заменить «Аннушки», отечественные авиастроители никак не могут запустить в эксплуатацию по причине нехватки необходимых компетенций. Между тем ресурс Ан-2 давно уже выработан и летать на них становится небезопасным.


Фото: Читинская транспортная прокуратура

Теги
самолет Забайкалье авария парашютисты

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