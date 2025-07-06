Происшествия 06.07.2025 в 14:17

Перевозивший пассажиров автобус в Иркутске вспыхнул на ходу

Древняя машина не выдержала июльской жары

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Текст: Иван Иванов
Перевозивший пассажиров автобус в Иркутске вспыхнул на ходу

В Иркутске на улице Трактовой загорелся муниципальный пассажирский автобус №14. Возгорание возникло в моторном отсеке. Водитель высадил пассажиров и начал тушить огонь, однако самостоятельно устранить возгорание мужчина не смог, сообщает пресс-служба администрации города.

На место прибыли сотрудники МЧС. Об этом сообщил Irk.ru. Пламя на 20 квадратных метрах тушили шестеро пожарных. Пострадавших нет. Автобус МАЗ эксплуатировали с 2013 года, техосмотр он проходил 19 июня. МУП «Иркутскавтотранс» проведет проверку по факту пожара.

Но уже очевидно, что на пассажирские линии нельзя выпускать столь древний транспорт, поскольку при очень интенсивном использовании в на городских линиях техника приходит в негодность за несколько лет. Автобус же имел возраст 12 лет и уже не подлежит восстановлению.


Фото: МЧС России по Иркутской области

 

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