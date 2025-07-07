Происшествия 07.07.2025 в 09:28

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по парку на Мемориале Победы в Улан-Удэ

В ходе его благоустройства нашли многочисленные нарушения
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Текст: Андрей Константинов
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по парку на Мемориале Победы в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем благоустройстве парка у Мемориала Победы в Улан-Удэ.

«В комментариях в телеграм-канале Информационного центра СК России опубликовано обращение по вопросу ненадлежащего благоустройства парка «Мемориал Победы» в городе Улан-Удэ, для проведения которого в рамках реализации федерального проекта была выделена значительная сумма средств. В ходе выполнения работ допущены многочисленные нарушения: система водоотведения отсутствует, объем высаженных зеленых насаждений, обустроенных пешеходных дорожек и установленных декоративных элементов не соответствует проектной документации, пруд не введен в эксплуатацию. Кроме того, из-за использования некачественных материалов в настоящее время конструкции амфитеатра деформировались и стали разрушаться, в них появились глубокие трещины. Несмотря на это, в декабре прошлого года был подписан акт приемки объекта. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», - рассказали в следственном ведомстве.

Согласно поручению Бастрыкина, руководитель СУ СК России по Республике Бурятия Евгений Лагацкий после возбуждения уголовного дела должен представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного ведомства.

Напомним, благоустройство парка началось в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В начале ноября прошлого года власти отчитались, что первый этап благоустройства завершен.

«Установили 57 светильников, амфитеатр, обустроили территорию будущего пруда с мостиком, сделали теплый туалет, высадили саженцы, уложили пешеходную дорожку», - отчитывались тогда власти.

Однако позже представители Общероссийского народного фронта обнаружили в парке ряд недоделок.

«Не хватает дождевателей и деревьев, деревянные элементы моста имеют глубокие трещины, не предусмотрен сток воды на амфитеатре - это лишь часть нарушений, которые Народный фронт обнаружил на недавно благоустроенном Мемориале.

Последовавшая за этим прокурорская проверка подтвердила, что ряд работ сделан некачественно, а чиновники принимали не до конца выполненные работы. Подрядчику и комитету городского хозяйства, который принял все работы и подписал акты, внесли представления.
Теги
мемориал парк благоустройство уголовное дело

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