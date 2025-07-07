Происшествия 07.07.2025 в 09:43
Разбитая дорога в Бурятии заинтересовала следователей
Чиновники на многочисленные жалобы жителей не отреагировали
Текст: Андрей Константинов
Информация об ужасном состоянии дороги, соединяющей Северобайкальск и поселок Холодное, дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил местным следователям провести проверку и доложить о ее результатах.
«На протяжении восьми лет объект находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично разрушено, на его поверхности имеются многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств затруднен. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени работы не организованы», - отмечает в своем сообщении ведомство.
В СУ СК России по Республике Бурятии сообщили, что проверка по данному факту уже организована.
«На протяжении восьми лет объект находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие частично разрушено, на его поверхности имеются многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств затруднен. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени работы не организованы», - отмечает в своем сообщении ведомство.
В СУ СК России по Республике Бурятии сообщили, что проверка по данному факту уже организована.