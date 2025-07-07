Происшествия 07.07.2025 в 11:06
Экс-министру правительства Бурятии накинули еще полгода
Сергея Матвеева повторно признали виновным в превышении полномочий
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд во второй раз рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Бурятии Сергея Матвеева. Его обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий при реализации госконтракта по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин. По версии следствия, действия чиновника повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму свыше 80 миллионов рублей.
«В обход конкурентных способов определения исполнителя услуг по проведению внешней экспертизы объекта обвиняемый принял решение о заключении трёх договоров с одним поставщиком путем дробления единой закупки. В результате незаконных действий должностного лица произведена оплата некачественно выполненных работ по каждому договору, чем бюджету республики причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей», - сообщили подробности обвинения в прокуратуре.
По другому эпизоду чиновник в нарушение закона и условий контракта заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости выполняемых работ и размера авансового платежа, повлекшее необоснованное расходование 79 млн рублей.
Напомним, слушания по этому делу уже проходили в прошлом году в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ. Тогда Сергей Матвеев по одному из эпизодов был оправдан, а по другому – признан виновным. В итоге экс-чиновник получил 2,5 года лишения свободы условно.
Такой приговор не устроил прокуратуру, которая подала апелляционную жалобу. Верховный суд Бурятии с доводами гособвинения согласился, отменил приговор и вернул дело в райсуд на новое рассмотрение.
Сегодня суд вынес по делу новый приговор. На этот раз Сергея Матвеева признали виновным по обоим эпизодам обвинения, а назначенное ему наказание увеличилось с 2,5 до 3 лет лишения свободы. Правда, оно все также осталось условным.
Приговор райсуда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.
«В обход конкурентных способов определения исполнителя услуг по проведению внешней экспертизы объекта обвиняемый принял решение о заключении трёх договоров с одним поставщиком путем дробления единой закупки. В результате незаконных действий должностного лица произведена оплата некачественно выполненных работ по каждому договору, чем бюджету республики причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей», - сообщили подробности обвинения в прокуратуре.
По другому эпизоду чиновник в нарушение закона и условий контракта заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости выполняемых работ и размера авансового платежа, повлекшее необоснованное расходование 79 млн рублей.
Напомним, слушания по этому делу уже проходили в прошлом году в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ. Тогда Сергей Матвеев по одному из эпизодов был оправдан, а по другому – признан виновным. В итоге экс-чиновник получил 2,5 года лишения свободы условно.
Такой приговор не устроил прокуратуру, которая подала апелляционную жалобу. Верховный суд Бурятии с доводами гособвинения согласился, отменил приговор и вернул дело в райсуд на новое рассмотрение.
Сегодня суд вынес по делу новый приговор. На этот раз Сергея Матвеева признали виновным по обоим эпизодам обвинения, а назначенное ему наказание увеличилось с 2,5 до 3 лет лишения свободы. Правда, оно все также осталось условным.
Приговор райсуда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Сергей Матвеев занимал пост министра природных ресурсов Бурятии с марта 2021 года до апреля 2022 года. Его работу нельзя назвать безоблачной: периодически министерство оказывалось вовлеченным в скандалы, связанные, прежде всего, с мусорной тематикой.