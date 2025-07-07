Происшествия 07.07.2025 в 12:26

УФСБ Бурятии пресекло деятельность наркоторговца

По решению суда фигурант отправится в колонию строгого режима практически на 10 лет
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Текст: Макар Захаров
УФСБ Бурятии пресекло деятельность наркоторговца
Фото «Номер один»

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло незаконную деятельность гражданина РФ, занимавшегося сбытом наркотических средств через интернет-магазин в мессенджере Telegram.

Как установили правоохранители, злоумышленник торговал наркотиками растительного и синтетического происхождения в особо крупном размере.

«По материалам УФСБ СУ УМВД России по Улан-Удэ в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ признал подсудимого виновным в пяти эпизодах покушения на сбыт наркотиков, двух аналогичных преступлениях, а также в незаконном производстве запрещенных веществ в крупном размере.

Гражданину назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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