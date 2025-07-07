Происшествия 07.07.2025 в 12:32

Группа мошенников развела жителя Улан-Удэ

Мужчину убедили взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет»
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Текст: Андрей Константинов
Группа мошенников развела жителя Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие три дня полиция Бурятии зарегистрировала 31 преступление, совершенное с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли более 1,2 миллиона рублей. Одной из жертв аферистов стал 30-летний житель Улан-Удэ.

Как рассказали в МВД Бурятии, 1 июля горожанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Социального фонда, и сообщил о «незасчитанном трудовом стаже». Злоумышленник убедил жертву назвать номер СНИЛС, после чего ему в мессенджере пришло уведомление о «взломе» личного кабинета на Госуслугах. 

Далее мошенники, выдавая себя за техническую поддержку портала, сообщили об «утечке» персональных данных и электронной подписи горожанина. Злоумышленники также предупредили мужчину о возможном оформлении кредитов на его имя для финансирования внешнеполитического врага. 

Для разрешения ситуации улан-удэнцу предложили обратиться в полицию или к сотрудникам Центрального банка России. Мужчина выбрал второй вариант и «оператор» сообщила, что отправит заявку на работу с банковским сотрудником.

Позже с горожанином в мессенджере связался лже-сотрудник банковского учреждения. В ходе аудиозвонка он сообщил, что нужно написать заявление на имя руководителя службы потребителей и обеспечению услуг банка России. В заявлении мужчина отметил, что готов сотрудничать с банком и будет выполнить все их требования. 

Также горожанину сообщили, что для продолжения работы необходимо разрешение от «следователя Следственного комитета по работе с антитеррором». Мошенники направили мужчине контакт лже-правоохранителя, от которого он получил «одобрение» для проведения дальнейших операций. 

Под предлогом «защиты от мошенников» улан-удэнца убедили оформить дебетовую карту в одном из банков, взять кредит якобы на покупку автомобиля на сумму 400 тысяч рублей и перевести деньги на «безопасный» счет. При этом в банке у мужчины уточняли, не общается ли он с мошенниками, на что тот ответил отказом. В итоге 400 тысяч рублей он перевел на счета мошенников.
Теги
мошенничество

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