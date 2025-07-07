Двух молодых жительниц Улан-Удэ приговорили к 7 годам тюрьмы

Двух 30-летних жительниц Улан-Удэ приговорили к 7 годам тюрьмы. Они занимались сбытом наркотиков в сети Интернет.

Женщины были признаны виновными по семи эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотических средств по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой), по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

Одна из женщин также осуждена по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

- Судом установлено, что в сентябре прошлого года женщины с целью получения заработка вступили в состав организованной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств с использованием сети «Интернет» на территории г. Улан-Удэ, в роли «закладчиков», - сообщили в прокуратуре.

Полиция нашла размещенные ими в тайниках наркотические средства до того, как они успели их передать.

Также одна из женщин признана виновной в незаконном приобретении и хранении для личного употребления гашиша, обнаруженного в ходе обыска в ее квартире.

Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты о применении к обеим осужденным отсрочки отбывания наказания до достижения их несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста, отклонил их, согласившись с позицией прокурора о справедливости и соразмерности назначенного наказания.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: loon.site