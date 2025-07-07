Происшествия 07.07.2025 в 15:31

В Бурятии прикормленного на трассе медведя прогнали в лес

Жителей республики просят не оказывать косолапым медвежью услугу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прикормленного на трассе медведя прогнали в лес
Фото: скриншот видео ТК "Весь Улан-Удэ"
В Бурятии сотрудники Бурприроднадзора отпугнули медведя, прикормленного автомобилистами на федеральной трассе в районе поселка Танхой. Сообщается, что на данный момент косолапый ушел в лес. 

Ведомство просит жителей республики не подкармливать диких животных.

- Прикармливая диких животных, вы оказываете им «медвежью услугу». Зверь будет приучен к человеку и легкому поиску пищи, что приведет к его гибели в будущем. При встрече с медведем на дороге не следует останавливаться, подходить поближе, гладить или кормить его, - отмечает государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.

При выходе диких животных в населенный пункт жителей просят сообщать об этом по номеру 112 или в Бурприроднадзор по телефону 44-44-97.
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