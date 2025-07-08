Дети в Бурятии устроили пожар на стадионе

Вчерашним вечером, 7 июля, в Кижингинском районе Бурятии огнеборцы ликвидировали пожар на стадионе, который произошел из-за детской шалости.

- Вызов, что в селе Кижинга произошло возгорание трибун на стадионе поступил на единый номер экстренных оперативных служб 112. К месту вызова были направлены пожарные подразделения 11-го Хоринского отряда ГПС РБ. На момент прибытия личного состава огонь охватил трибуны и забор. Менее чем за полчаса четверо пожарных и две единицы техники потушили возгорание на площади 120 кв.м. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания послужила детская шалость, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО ЧС.

Фото: ГО ЧС