Происшествия 08.07.2025 в 09:43
В Бурятии маленький велосипедист попал под фуру
Мальчик получил серьезные травмы
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось вчера около 17 часов на федеральной трассе «Байкал» в городе Бабушкин. Там 8-летний мальчик на велосипеде попал под большегруз «Шахман».
«В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7» уточняет, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и обширную скальпированную рану правой голени. Его эвакуировали в ДРКБ.
«В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7» уточняет, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и обширную скальпированную рану правой голени. Его эвакуировали в ДРКБ.
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