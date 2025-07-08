В Бурятии маленький велосипедист попал под фуру

ДТП случилось вчера около 17 часов на федеральной трассе «Байкал» в городе Бабушкин. Там 8-летний мальчик на велосипеде попал под большегруз «Шахман».«В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7» уточняет, что мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и обширную скальпированную рану правой голени. Его эвакуировали в ДРКБ.