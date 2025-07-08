Происшествия 08.07.2025 в 09:55
В Улан-Удэ две женщины не поделили дорогу
В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
ДТП с пострадавшими случилось вчера утром в районе дома №15 по улице Дундича в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Хонда Фит» и «Тойота Витц». Первым автомобилем управляла 39-летняя женщина, за рулем второго находилась 58-летняя горожанка.
«В результате аварии водитель «Витца» и ее 83-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы», - сообщили в Госавтоинспекции.
«В результате аварии водитель «Витца» и ее 83-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы», - сообщили в Госавтоинспекции.
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