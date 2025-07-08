Происшествия 08.07.2025 в 09:55

В Улан-Удэ две женщины не поделили дорогу

В аварии пострадали два человека
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ две женщины не поделили дорогу
Фото: архив «Номер один»
ДТП с пострадавшими случилось вчера утром в районе дома №15 по улице Дундича в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись «Хонда Фит» и «Тойота Витц». Первым автомобилем управляла 39-летняя женщина, за рулем второго находилась 58-летняя горожанка.

«В результате аварии водитель «Витца» и ее 83-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы», - сообщили в Госавтоинспекции.
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
08.07.2025 в 10:30
74 тысячи семей с детьми в Бурятии получают помощь от государства
08.07.2025 в 10:20
Молнии стали главным виновником лесных пожаров в Бурятии
08.07.2025 в 10:10
В Улан-Удэ две женщины не поделили дорогу
08.07.2025 в 09:55
К счету жительницы Бурятии мошенники добрались через ее сына
08.07.2025 в 09:54
Японский император в Монголии проинспектировал ЖКХ
08.07.2025 в 09:50
В Бурятии маленький велосипедист попал под фуру
08.07.2025 в 09:43
Александр Бастрыкин услышал жителей Улан-Удэ
08.07.2025 в 09:27
В Улан-Удэ ищут мужчину с проблемами со здоровьем
08.07.2025 в 09:23
Дети в Бурятии устроили пожар на стадионе
08.07.2025 в 09:14
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
Мужчину задержали и взяли под стражу
08.07.2025 в 10:30
Молнии стали главным виновником лесных пожаров в Бурятии
Одно возгорание случилось из-за обрыва ЛЭП
08.07.2025 в 10:10
В Бурятии маленький велосипедист попал под фуру
Мальчик получил серьезные травмы
08.07.2025 в 09:43
Дети в Бурятии устроили пожар на стадионе
Возгорание трибун произошло в Кижингинском районе
08.07.2025 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru