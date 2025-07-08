Молнии стали главным виновником лесных пожаров в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии возникли 7 новых лесных пожаров. Причиной 6 из них стали удары молний, еще один пожар – в Прибайкальском районе – возник из-за обрыва ЛЭП, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.6 возгораний на площади 33 га за минувшие сутки удалось ликвидировать.Таким образом, по состоянию на утро 8 июля в республике действует 23 лесных пожара: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 9855 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 633 человека, задействована 91 единица техники», - сообщили в РАЛХе.