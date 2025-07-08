Происшествия 08.07.2025 в 10:30

В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека

Мужчину задержали и взяли под стражу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу горожанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшему его смерть.

По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, на фоне возникшей неприязни нанес другому мужчине удары руками и ногой в голову. От полученных травм тот вскоре умер.

Как сообщили в пресс-службе суда, защитник обвиняемого просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокат ссылался на то, что у его клиента есть место жительства, он ранее не судим, участвовал в спецоперации, где получил ранение. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения.
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