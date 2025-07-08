В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу горожанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшему его смерть.По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, на фоне возникшей неприязни нанес другому мужчине удары руками и ногой в голову. От полученных травм тот вскоре умер.Как сообщили в пресс-службе суда, защитник обвиняемого просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокат ссылался на то, что у его клиента есть место жительства, он ранее не судим, участвовал в спецоперации, где получил ранение. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения.