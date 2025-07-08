Происшествия 08.07.2025 в 10:30
В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
Мужчину задержали и взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя и взял под стражу горожанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшему его смерть.
По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, на фоне возникшей неприязни нанес другому мужчине удары руками и ногой в голову. От полученных травм тот вскоре умер.
Как сообщили в пресс-службе суда, защитник обвиняемого просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокат ссылался на то, что у его клиента есть место жительства, он ранее не судим, участвовал в спецоперации, где получил ранение. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения.
По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, на фоне возникшей неприязни нанес другому мужчине удары руками и ногой в голову. От полученных травм тот вскоре умер.
Как сообщили в пресс-службе суда, защитник обвиняемого просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокат ссылался на то, что у его клиента есть место жительства, он ранее не судим, участвовал в спецоперации, где получил ранение. Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения.
Тегиубийство