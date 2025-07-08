Происшествия 08.07.2025 в 10:50

Дебош в поезде обошелся жителю Бурятии в полмиллиона рублей

Пьяный мужчина хулиганил в вагоне-ресторане
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Текст: Андрей Константинов
Дебош в поезде обошелся жителю Бурятии в полмиллиона рублей
Фото: архив «Номер один»
В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Бурятии, обвиняемого в хулиганстве. 

«В феврале этого года мужчина, ехавший в поезде «Владивосток – Москва», устроил дебош в вагоне-ресторане. Будучи пьяным, он оскорблял других пассажиров и служебный персонал, а также выстрелил светошумовым патроном в сторону пассажиров», - рассказали в транспортной прокуратуре. 

По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
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