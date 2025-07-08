Дебош в поезде обошелся жителю Бурятии в полмиллиона рублей

В Амурской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Бурятии, обвиняемого в хулиганстве.«В феврале этого года мужчина, ехавший в поезде «Владивосток – Москва», устроил дебош в вагоне-ресторане. Будучи пьяным, он оскорблял других пассажиров и служебный персонал, а также выстрелил светошумовым патроном в сторону пассажиров», - рассказали в транспортной прокуратуре.По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.