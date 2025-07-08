Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара. Женщинам с колясками невозможно пройти через старые трамвайные рельсы возле дома на улице Революции 1905 года, чтобы пройти к остановке общественного транспорта.

Вид на дом по улице Революции 1905 года





Гаражи и мостик возле дома по ул. Революции 1905 года





Дорога, ведущая к остановке общественного транспорта "Улица Революции 1905 года"





Возле остановки "Улица Революции 1905 года"





Дорога в сторону железнодорожного вокзала ( в противоположную сторону от остановки).

Остановка называется «Улица Революции 1905 года», на ней останавливаются автобусы № 27 и 4а. Рядом также расположены дома по улице Шульца.

- На улице Революции 1905 года, напротив дома 96 вообще не положили кусок тротуара через рельсы. Мамам с колясками приходится переносить коляску на себе. Также есть другая дорога, но она проходит через шаткий мостик над ямой в которую жители близлежащих бараков льют помои. В конце этой улицы вообще не сделали тротуар местами, - сообщил редакции «Номер один» один из местных жителей.

На нескольких фотографиях, которые прислал местный житель, видно, что территория возле дома по улице Революции 1905 года не благоустроена, заросла полностью травой, и там отсутствует тротуар.

Местный житель также сообщил, что обращался в администрацию города по этому вопросу, но ответа пока не получил.

Фото: предоставлено подписчиками Телеграм- канала «Номер один»