Происшествия 08.07.2025 в 12:20

Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара

Женщинам с колясками невозможно пройти через рельсы возле дома на улице Революции 1905 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара

Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара. Женщинам с колясками невозможно пройти через старые трамвайные рельсы возле дома на улице Революции 1905 года, чтобы пройти к остановке общественного транспорта.

Вид на дом по улице Революции 1905 года


Гаражи и мостик возле дома по ул. Революции 1905 года


Дорога, ведущая к остановке общественного транспорта "Улица Революции 1905 года"


Возле остановки "Улица Революции 1905 года" 


Дорога в сторону железнодорожного вокзала ( в противоположную сторону от остановки).

Остановка называется «Улица Революции 1905 года», на ней останавливаются автобусы № 27 и 4а. Рядом также расположены дома по улице Шульца.

- На улице Революции 1905 года, напротив дома 96 вообще не положили кусок тротуара через рельсы. Мамам с колясками приходится переносить коляску на себе. Также есть другая дорога, но она проходит через шаткий мостик над ямой в которую жители близлежащих бараков льют помои. В конце этой улицы вообще не сделали тротуар местами, - сообщил редакции «Номер один» один из местных жителей.

На нескольких фотографиях, которые прислал местный житель, видно, что территория возле дома по улице Революции 1905 года не благоустроена, заросла полностью травой, и там отсутствует тротуар.

Местный житель также сообщил, что обращался в администрацию города по этому вопросу, но ответа пока не получил.

 

Фото: предоставлено подписчиками Телеграм- канала «Номер один»

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