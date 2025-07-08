В Иркутской области началась эпидемия клещевого энцефалита. Одной из причин называется несвоевременная поставка вакцин. С начала эпидемического сезона 14208 жителей региона пострадали после укусов клещей, в том числе 3155 детей (в 2024 году на этот период – 13724 обращения). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Иркутской области.

Кроме того, зарегистрировано 75 случаев заболевания клещевым боррелиозом, 60 – клещевым энцефалитом, 4 – клещевым риккетсиозом.

Лабораторно исследовано 9923 клеща, из которых 2673 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 180 - вирусным клещевым энцефалитом, 786 - другими клещевыми инфекциями.

В Иркутской области продолжаются противоклещевые обработки, в том числе мест массового отдыха, территорий детских оздоровительных учреждений, а также территорий загородных санаториев и баз отдыха – на текущий момент обработано 3230,9 га.

С начала года в Иркутской области остро ощущается нехватка вакцины против клещевого энцефалита, включая и детские препараты. Об этом ранее сообщало издание irk.ru.

Фото: loon.site