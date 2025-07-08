В Бурятии осудили участника ОПГ

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло деятельность гражданина РФ, участвовавшего в деятельности организованной преступной группы.

Он занимался незаконной вырубкой леса на территории Еравнинского лесничества, причинив ущерб лесному фонду страны на сумму 23 млн рублей.

«На основании материалов, собранных УФСБ, Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ - «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.

Еравнинский районный суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 3 годам исправительных работ. Приговор уже вступил в законную силу.