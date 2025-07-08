Происшествия 08.07.2025 в 13:58

В Бурятии осудили участника ОПГ

Фигурант осуществил незаконную рубку леса на 23 млн рублей
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бурятии осудили участника ОПГ
«Номер один»

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекло деятельность гражданина РФ, участвовавшего в деятельности организованной преступной группы.

Он занимался незаконной вырубкой леса на территории Еравнинского лесничества, причинив ущерб лесному фонду страны на сумму 23 млн рублей.

«На основании материалов, собранных УФСБ, Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ - «Незаконная рубка лесных насаждений», - сообщили нашему изданию в пресс-службе.

Еравнинский районный суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 3 годам исправительных работ. Приговор уже вступил в законную силу.


Теги
уфсб по бурятии лес

Все новости

Снятый в Бурятии фильм посвятили ветеранам и участникам СВО
08.07.2025 в 14:47
Бурятия участвует в форуме «Всё для Победы!»
08.07.2025 в 14:47
«Моя дочка умирала, а меня отправили домой»
08.07.2025 в 14:10
В Бурятии осудили участника ОПГ
08.07.2025 в 13:58
В Улан-Удэ работницу ТГК-14 выставили на улицу
08.07.2025 в 13:08
Далай-лама намерен прожить до 130 лет
08.07.2025 в 12:59
В Иркутской области началась эпидемия клещевого энцефалита
08.07.2025 в 12:45
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
08.07.2025 в 12:33
Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара
08.07.2025 в 12:20
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём семьи любви и верности
08.07.2025 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Иркутской области началась эпидемия клещевого энцефалита
Одной из причин называется несвоевременная поставка вакцин
08.07.2025 в 12:45
Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара
Женщинам с колясками невозможно пройти через рельсы возле дома на улице Революции 1905 года
08.07.2025 в 12:20
Дебош в поезде обошелся жителю Бурятии в полмиллиона рублей
Пьяный мужчина хулиганил в вагоне-ресторане
08.07.2025 в 10:50
В Улан-Удэ участник спецоперации до смерти избил человека
Мужчину задержали и взяли под стражу
08.07.2025 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru