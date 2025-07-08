В Бурятии подростки расстреляли из пистолета сельских ребятишек

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков из Кабанского района, обвиняемых в хулиганстве с использованием оружия.Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие случилось днем 6 мая. Обвиняемые ехали на маршрутном автобусе, который сделал остановку в селе Тресково. Там хулиганы заметили четырех мальчишек в возрасте 12-13 лет и начали палить по ним из пневматического пистолета прямо из окна маршрутки, целясь по ногам. Ребятишки бросились врассыпную, что только раззадорило агрессоров. Выбежав из автобуса, они бросились за своими жертвами, продолжая стрелять им по рукам и ногам.«Своими действиями обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, причинили потерпевшим моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», - отметили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Хулиганы уже поставлены на учет в полицию, а их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.