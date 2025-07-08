Происшествия 08.07.2025 в 16:26

В Бурятии подростки расстреляли из пистолета сельских ребятишек

Все участники нападения отправились на скамью подсудимых
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подростки расстреляли из пистолета сельских ребятишек
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении трех подростков из Кабанского района, обвиняемых в хулиганстве с использованием оружия. 

Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие случилось днем 6 мая. Обвиняемые ехали на маршрутном автобусе, который сделал остановку в селе Тресково. Там хулиганы заметили четырех мальчишек в возрасте 12-13 лет и начали палить по ним из пневматического пистолета прямо из окна маршрутки, целясь по ногам. Ребятишки бросились врассыпную, что только раззадорило агрессоров. Выбежав из автобуса, они бросились за своими жертвами, продолжая стрелять им по рукам и ногам. 

«Своими действиями обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, причинили потерпевшим моральные страдания, физическую боль и телесные повреждения», - отметили в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Хулиганы уже поставлены на учет в полицию, а их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Теги
хулиганство

Все новости

В Улан-Удэ наградили 394 медалиста
08.07.2025 в 16:42
В Бурятии для ветеранов СВО провели День наставника
08.07.2025 в 16:40
В Бурятии ограничат движение на региональной автодороге
08.07.2025 в 16:36
В Бурятии подростки расстреляли из пистолета сельских ребятишек
08.07.2025 в 16:26
«Университеты Бурятии находятся на подъеме»
08.07.2025 в 16:25
Жителей Бурятии бесплатно проконсультируют по юридическим вопросам
08.07.2025 в 16:17
«Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров
08.07.2025 в 15:53
В сквере «Радуга» в Улан-Удэ высаживают газон
08.07.2025 в 15:48
11 семей из Улан-Удэ наградили медалью «За любовь и верность»
08.07.2025 в 15:19
Снятый в Бурятии фильм посвятили ветеранам и участникам СВО
08.07.2025 в 14:47
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии осудили участника ОПГ
Фигурант осуществил незаконную рубку леса на 23 млн рублей
08.07.2025 в 13:58
В Иркутской области началась эпидемия клещевого энцефалита
Одной из причин называется несвоевременная поставка вакцин
08.07.2025 в 12:45
Жители Шишковки жалуются на отсутствие тротуара
Женщинам с колясками невозможно пройти через рельсы возле дома на улице Революции 1905 года
08.07.2025 в 12:20
Дебош в поезде обошелся жителю Бурятии в полмиллиона рублей
Пьяный мужчина хулиганил в вагоне-ресторане
08.07.2025 в 10:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru