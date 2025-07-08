Происшествия 08.07.2025 в 17:07
В Бурятии дрон помог оперативно потушить пожар
Возгорание возникло в Прибайкальском районе
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии лесники Прибайкальского района с помощью квадрокоптера оперативно нашли путь к кромке пожара и ликвидировали возгорание на малой площади 0,9 га.
- Был риск распространения огня на большие территории, но благодаря беспилотному аппарату масштабного горения удалось избежать. После оценки обстановки с высоты, проложили проезд к возгоранию и приступили к ликвидации. Также мы быстро доставили средства индивидуальной защиты для огнеборцев и необходимый инвентарь, - рассказал руководитель тушения пожара Иван Колмаков.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, всего в ликвидации возгорания участвовали 10 сотрудников лесной охраны и 5 единиц техники.
- Был риск распространения огня на большие территории, но благодаря беспилотному аппарату масштабного горения удалось избежать. После оценки обстановки с высоты, проложили проезд к возгоранию и приступили к ликвидации. Также мы быстро доставили средства индивидуальной защиты для огнеборцев и необходимый инвентарь, - рассказал руководитель тушения пожара Иван Колмаков.
Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, всего в ликвидации возгорания участвовали 10 сотрудников лесной охраны и 5 единиц техники.
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