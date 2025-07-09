Происшествия 09.07.2025 в 11:10

В Новосибирске при взлёте у самолета спустили шины

Рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки
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Текст: Иван Иванов
В Новосибирске при взлёте у самолета спустили шины
Пассажиры чартерного рейса 2S-256 из Новосибирска в Анталью должны были вылететь 8 июля ночью в 2:55 по местному времени. После окончания посадки 238 пассажиров с небольшой задержкой и запуска двигателей Airbus A321neo (TC-GRE) турецкой авиакомпании Southwind Airlines около пяти утра выдвинулся ко взлётно-посадочной полосе.

Однако во время разбега пилотам пришлось прервать взлёт из-за сработавшей сигнализации о незакрытии клапана обдува авионики и наддува кабины, сообщил телеграмм-канал «Пристегните ремни». Экипаж прибегнул к экстренному торможению на скорости 185 км/ч, после чего самостоятельно зарулил на место стоянки.

При осмотре самолёта обнаружилось, что спущены все четыре пневматика на колёсах основных опор шасси. Борт после этого отстранили от полётов. Повторный вылет рейса, судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, сперва перенесли на 22:00. Но вскоре он вообще пропал из табло. 

По нашим данным, авиакомпания отменила этот рейс, совместив его с завтрашним 2S-256 и поставив более вместительный широкофюзеляжный Boeing 777 с 531 креслом, который уже направляется в Новосибирск. В итоге отпуск почти 240 пассажиров сокращается по меньшей мере на одни сутки.
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