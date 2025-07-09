На территории Иркутской области на Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина. Информация поступила днем 8 июля от дежурного ЕДДС: со скалы Скрипер в районе населенного пункта Большие Коты сорвался человек.

- При помощи альпинистского снаряжения спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда спустились к погибшему. Далее тело мужчины было спущено к катеру и транспортировано на базу БПСО, где в присутствии полиции передано сотрудникам ритуальной службы, - сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Спасатели предупредили туристов быть внимательными во время путешествий.

- Подбирайте обувь на нескользящей подошве, учитывайте высоту и крутизну склона, не пренебрегайте правилами безопасности, следите за детьми. Помните, что даже оборудованные тропы могут стать причиной травмы или гибели. Ваша безопасность в ваших руках, - подчеркнули спасатели.

Фото: ФГБУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»