Отвергнутый любовник из Бурятии решился на похищение дамы сердца

Житель Бурятии может оказаться за решеткой за похищение своей бывшей девушки, которая порвала с ним отношения четыре месяца назад. Подкараулив ее ночью у дома в Иркутске, он избил ее, силой затолкал в свою машину и собирался вывезти за пределы города.

Однако жертва не сдавалась, вырывалась и открыла на ходу заднюю дверь, что и привлекло внимание сотрудника ГУФСИН по Иркутской области Яна Казанцева, который ехал позади. Он начал преследовать и пытаться остановить виляющий «Фольксваген». Мигал дальним светом, обогнал по встречной полосе, но водитель кроссовера не реагировал. С третьей попытки все же удалось прижать автомобиль к автобусной остановке, сообщают «Вести. Иркутск».

Как оказалось, причина похищения стала неразделенная любовь. 34-летний уроженец Бурятии поджидал свою бывшую девушку у дома ночью. Расстались они еще четыре месяца назад. С тех пор ревнивец не давал ей покоя, звонил, писал, назначал встречи, но в итоге, решил пойти на крайние меры.

Ян Казанцев, работающий в исправительной колонии № 6 старшим инженером группы автоматизации, в тот вечер возвращался со службы домой.

- Заметил виляющий автомобиль. Проехал за ним 2,5 километра, прежде чем удалось его остановить. Разговор со злоумышленником длился всего три минуты, но за это время удалось убедить, что девушку не оставлю в беде. У нее была истерика. Это были такие неописуемые эмоции, который я никогда не видел в своей жизни. Вышла из автомобиля потерпевшая с кровью на лице. Жаловалась на боль в горле от удушения. Похититель не хотел ее отпускать и уверял, что это просто семейная разборка, - вспоминает Ян Казанцев. - Я сделал это не за грамоту, не за медаль, а потому, что должен. Для меня самая большая благодарность во всей этой ситуации, что я успел. Что успел среагировать, потому что ситуация была на секунды. Выехал бы из-за поворота я секунд на пять позже, неизвестно, что бы произошло с ней.

После звонка в 112 похититель поспешил уехать, при этом выхватил телефон у девушки. Успокоив пострадавшую, Ян отвез ее в отделение полиции, где она написала заявление. На его основании возбудили уголовное дело.

В прокуратуре Иркутска рассказали, что в отношении 34-летнего жителя Республики Бурятия уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Его обвиняют в похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. За это преступление предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, а Ян Казанцев поддерживает связь с девушкой, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает, сообщают «Вести. Иркутск».

Фото: loon.site