Происшествия 09.07.2025 в 14:33

«Она ее душила, дочка была синяя»

В Новосибирске вице-мисс конкурса красоты обвинили в нападении на ребенка
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Она ее душила, дочка была синяя»
Фото: Никита Манько // Предоставлено мамой пострадавшей
Скандал случился во дворе одного из домов в Калининском районе Новосибирска. По версии родителей 12-летней Саши, девочка гуляла с подружками во дворе. Тут из подъезда вышла 10-летняя Ксюша с 7-летней сестрой. Девочки стали спорить: Саша заявила, что Ксюша якобы она на днях взяла велосипед у мальчика и сломала педаль. Ксюша вину отрицала, стала спорить, а потом набросилась на Сашу.

- Дочь рассказала, что Ксюша напала на нее, затем выбежала мать Ксюши - Анна. Она отвела Сашу в сторону, схватила за горло и ударила. Потом стала душить, Саша даже посинела. Дети закричали, тогда Анна отпустила дочь, накричала на детей, забрала дочерей и младшего сына, и они ушли гулять в ТЦ. Саша в слезах побежала к соседке, та позвонила мне. Я сразу примчалась с работы, вызвала полицию и скорую. Мою дочь трясло от ужаса, ей нанесли психологическую травму, – рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама Саши.

Женщина написала заявление и обратилась в СМИ. Обидчицей оказалась многодетная мать, в прошлом – вице-мисс одного из конкурсов красоты.

- С нами связались следователи СКР, Бастрыкин взял расследование на контроль. Сама нападавшая с нами не связывалась. Я решила с ней не разговаривать – зачем что-то обсуждать с человеком, который напал на моего ребенка? Для этого есть полиция, которая со мной не связывается, ни следователь, ни участковый, – рассказала Ольга.

Многодетная мать Анна, которую соседка обвинила в нападении на ребенка, опубликовала свою версию. Женщина заявила: один из детей в этой компании плюнул в нее, в ответ она схватила первую попавшуюся девочку за плечо. Более того, со слов сибирячки, пострадали в тот день ее дети:

- Мои дочки пошли гулять, и мою 10-летнюю девочку другие дети из компании начали мучить. В дочь вцепились две девочки - Саша и ее подруга Тоня -, затащили в подъезд, где нет камер. Одна за руки держала дочку, ее тягали за волосы в разные стороны. Потом дочка выбежала из подъезда, но её повалили на асфальт и начали пинать, – рассказала Анна в паблике «АСТ-54».

По словам многодетной матери, сразу дочки ни в чем ей не признались. А через два дня у ее 10-летней дочки начала кружиться голова, и они обратились в больницу.

- Врачи определили среднюю тяжесть травм при поступлении. Мы побывали в трех больницах, пять дней лежали в отделении нейрохирургии, сейчас дочка лечится дома, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Информация из больниц была передана в полицию. Многодетная мама написала заявление на обидчицу дочки - Тоню (подруги Саши).

- 5 июля нас вызвали в ПДН из-за поступившего заявления, что якобы Тоня избила Ксюшу. Тоня рассказала, как все было – что никто этих девочек не бил, а вот их мать схватила Сашу и душила. Рассказывала следователю и чуть не плакала в этот момент. В полиции выслушали и пообещали разобраться, почему подано заявление, – рассказала КП-Новосибирск мама Тони. — Ранее мать Ксюши уже провоцировала моих дочерей: оскорбляла с балкона, снимала их на видео.

В местном ТСЖ заверили – запись с видеокамер сохранилась.

- Завтра будем смотреть видеозапись конфликта, чтобы понять, кто прав, – сообщила председатель местного ТСЖ.

Имена изменены
Теги
конфликт

Все новости

В Улан-Удэ жене военного неправомерно отказали в пособии
09.07.2025 в 15:37
Пенсионера из Бурятии будут судить за попытку убийства 17-летней девушки
09.07.2025 в 15:33
В Чите открывается новый рынок для подержанных иномарок
09.07.2025 в 15:13
Правительство одобрило законопроект о сплошных рубках на Байкале
09.07.2025 в 15:07
В Бурятии проживает 4,5 тысячи детей-сирот
09.07.2025 в 15:06
Студент из Бурятии разработал необычный корм для собак
09.07.2025 в 14:53
«Она ее душила, дочка была синяя»
09.07.2025 в 14:33
Мэр Улан-Удэ потребовал выставлять счета ТГК-14
09.07.2025 в 14:19
Роддом Улан-Удэ побил рекорд по количеству новорожденных
09.07.2025 в 13:26
На острове Ольхон заасфальтируют дороги
09.07.2025 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Пенсионера из Бурятии будут судить за попытку убийства 17-летней девушки
Он напал на нее летним вечером будучи пьяным
09.07.2025 в 15:33
Отвергнутый любовник из Бурятии решился на похищение дамы сердца
Спас девушку мимо проезжающий иркутянин
09.07.2025 в 12:04
На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина
При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к погибшему
09.07.2025 в 12:01
В Новосибирске при взлёте у самолета спустили шины
Рейс из Новосибирска в Анталью задержали на сутки
09.07.2025 в 11:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru