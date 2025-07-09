Происшествия 09.07.2025 в 14:33
«Она ее душила, дочка была синяя»
В Новосибирске вице-мисс конкурса красоты обвинили в нападении на ребенка
Текст: КП-Новосибирск
Скандал случился во дворе одного из домов в Калининском районе Новосибирска. По версии родителей 12-летней Саши, девочка гуляла с подружками во дворе. Тут из подъезда вышла 10-летняя Ксюша с 7-летней сестрой. Девочки стали спорить: Саша заявила, что Ксюша якобы она на днях взяла велосипед у мальчика и сломала педаль. Ксюша вину отрицала, стала спорить, а потом набросилась на Сашу.
- Дочь рассказала, что Ксюша напала на нее, затем выбежала мать Ксюши - Анна. Она отвела Сашу в сторону, схватила за горло и ударила. Потом стала душить, Саша даже посинела. Дети закричали, тогда Анна отпустила дочь, накричала на детей, забрала дочерей и младшего сына, и они ушли гулять в ТЦ. Саша в слезах побежала к соседке, та позвонила мне. Я сразу примчалась с работы, вызвала полицию и скорую. Мою дочь трясло от ужаса, ей нанесли психологическую травму, – рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама Саши.
Женщина написала заявление и обратилась в СМИ. Обидчицей оказалась многодетная мать, в прошлом – вице-мисс одного из конкурсов красоты.
- С нами связались следователи СКР, Бастрыкин взял расследование на контроль. Сама нападавшая с нами не связывалась. Я решила с ней не разговаривать – зачем что-то обсуждать с человеком, который напал на моего ребенка? Для этого есть полиция, которая со мной не связывается, ни следователь, ни участковый, – рассказала Ольга.
Многодетная мать Анна, которую соседка обвинила в нападении на ребенка, опубликовала свою версию. Женщина заявила: один из детей в этой компании плюнул в нее, в ответ она схватила первую попавшуюся девочку за плечо. Более того, со слов сибирячки, пострадали в тот день ее дети:
- Мои дочки пошли гулять, и мою 10-летнюю девочку другие дети из компании начали мучить. В дочь вцепились две девочки - Саша и ее подруга Тоня -, затащили в подъезд, где нет камер. Одна за руки держала дочку, ее тягали за волосы в разные стороны. Потом дочка выбежала из подъезда, но её повалили на асфальт и начали пинать, – рассказала Анна в паблике «АСТ-54».
По словам многодетной матери, сразу дочки ни в чем ей не признались. А через два дня у ее 10-летней дочки начала кружиться голова, и они обратились в больницу.
- Врачи определили среднюю тяжесть травм при поступлении. Мы побывали в трех больницах, пять дней лежали в отделении нейрохирургии, сейчас дочка лечится дома, - рассказала КП-Новосибирск Анна.
Информация из больниц была передана в полицию. Многодетная мама написала заявление на обидчицу дочки - Тоню (подруги Саши).
- 5 июля нас вызвали в ПДН из-за поступившего заявления, что якобы Тоня избила Ксюшу. Тоня рассказала, как все было – что никто этих девочек не бил, а вот их мать схватила Сашу и душила. Рассказывала следователю и чуть не плакала в этот момент. В полиции выслушали и пообещали разобраться, почему подано заявление, – рассказала КП-Новосибирск мама Тони. — Ранее мать Ксюши уже провоцировала моих дочерей: оскорбляла с балкона, снимала их на видео.
В местном ТСЖ заверили – запись с видеокамер сохранилась.
- Дочь рассказала, что Ксюша напала на нее, затем выбежала мать Ксюши - Анна. Она отвела Сашу в сторону, схватила за горло и ударила. Потом стала душить, Саша даже посинела. Дети закричали, тогда Анна отпустила дочь, накричала на детей, забрала дочерей и младшего сына, и они ушли гулять в ТЦ. Саша в слезах побежала к соседке, та позвонила мне. Я сразу примчалась с работы, вызвала полицию и скорую. Мою дочь трясло от ужаса, ей нанесли психологическую травму, – рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама Саши.
Женщина написала заявление и обратилась в СМИ. Обидчицей оказалась многодетная мать, в прошлом – вице-мисс одного из конкурсов красоты.
- С нами связались следователи СКР, Бастрыкин взял расследование на контроль. Сама нападавшая с нами не связывалась. Я решила с ней не разговаривать – зачем что-то обсуждать с человеком, который напал на моего ребенка? Для этого есть полиция, которая со мной не связывается, ни следователь, ни участковый, – рассказала Ольга.
Многодетная мать Анна, которую соседка обвинила в нападении на ребенка, опубликовала свою версию. Женщина заявила: один из детей в этой компании плюнул в нее, в ответ она схватила первую попавшуюся девочку за плечо. Более того, со слов сибирячки, пострадали в тот день ее дети:
- Мои дочки пошли гулять, и мою 10-летнюю девочку другие дети из компании начали мучить. В дочь вцепились две девочки - Саша и ее подруга Тоня -, затащили в подъезд, где нет камер. Одна за руки держала дочку, ее тягали за волосы в разные стороны. Потом дочка выбежала из подъезда, но её повалили на асфальт и начали пинать, – рассказала Анна в паблике «АСТ-54».
По словам многодетной матери, сразу дочки ни в чем ей не признались. А через два дня у ее 10-летней дочки начала кружиться голова, и они обратились в больницу.
- Врачи определили среднюю тяжесть травм при поступлении. Мы побывали в трех больницах, пять дней лежали в отделении нейрохирургии, сейчас дочка лечится дома, - рассказала КП-Новосибирск Анна.
Информация из больниц была передана в полицию. Многодетная мама написала заявление на обидчицу дочки - Тоню (подруги Саши).
- 5 июля нас вызвали в ПДН из-за поступившего заявления, что якобы Тоня избила Ксюшу. Тоня рассказала, как все было – что никто этих девочек не бил, а вот их мать схватила Сашу и душила. Рассказывала следователю и чуть не плакала в этот момент. В полиции выслушали и пообещали разобраться, почему подано заявление, – рассказала КП-Новосибирск мама Тони. — Ранее мать Ксюши уже провоцировала моих дочерей: оскорбляла с балкона, снимала их на видео.
В местном ТСЖ заверили – запись с видеокамер сохранилась.
- Завтра будем смотреть видеозапись конфликта, чтобы понять, кто прав, – сообщила председатель местного ТСЖ.
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