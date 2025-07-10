В Бурятии два молодых парня погибли в ДТП

Крупная авария произошла сегодня около полуночи в селе Баргузин. Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, на перекрестке улиц Калинина и Советская водитель «Хонды Фит» не уступила дорогу «Тойоте Камри», у которой было преимущество в движении.В результате аварии 17-летний и 19-летний пассажиры «Фита» погибли на месте. Еще один человек госпитализирован в Центральную районную больницу.