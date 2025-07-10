Происшествия 10.07.2025 в 09:08
В Бурятии два молодых парня погибли в ДТП
Еще один человек госпитализирован
Текст: Андрей Константинов
Крупная авария произошла сегодня около полуночи в селе Баргузин. Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, на перекрестке улиц Калинина и Советская водитель «Хонды Фит» не уступила дорогу «Тойоте Камри», у которой было преимущество в движении.
В результате аварии 17-летний и 19-летний пассажиры «Фита» погибли на месте. Еще один человек госпитализирован в Центральную районную больницу.
В результате аварии 17-летний и 19-летний пассажиры «Фита» погибли на месте. Еще один человек госпитализирован в Центральную районную больницу.
ТегиДТП