В Бурятии сотрудница банка сохранила сельчанке больше миллиона рублей

О случае предотвращения крупного мошенничества рассказали сегодня в МВД Бурятии. Он произошел в Бичурском районе.Там 34-летняя местная жительница получила звонок от человека, представившегося сотрудником транспортной компании. Женщине сообщили, что на её имя отправлена посылка, но подробностей не уточнили. Далее злоумышленники попросили перейти сельчанку по ссылке в чат-бот, где открылось окно, стилизованное под «Госуслуги».Обеспокоившись возможным взломом, женщина начала проверять свой личный кабинет, и в этот момент получила СМС от якобы сотрудника Госуслуг с предупреждением о взломе и указанием фейкового номера «горячей линии». Позвонив по этому номеру, сельчанка попала на мошенников, которые представились сотрудниками Следственного комитета и Центробанка.Под предлогом «защиты средств» женщину убедили снять 1,2 миллиона рублей и перевести их на «безопасный счёт». К счастью, когда сельчанка пришла в отделение банка в селе Бичура, сотрудница сразу заподозрила неладное и предупредила её о мошеннической схеме.«Благодаря оперативным действиям банковского работника деньги удалось сохранить. Начальник ОМВД России по Бичурскому району Павел Богидаев лично поблагодарил сотрудницу банка за бдительность и правильные действия в этой ситуации. Ей вручили сладкий презент и благодарность», - сообщили в МВД.