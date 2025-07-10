Происшествия 10.07.2025 в 10:34
Смертельную аварию в Бурятии устроили девушка без прав и пьяный мужчина
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются правоохранители
Текст: Андрей Константинов
За рулем автомобиля «Хонда Фит», который попал в смертельное ДТП в поселке Баргузин, находилась 20-летняя девушка. Она не имела водительских прав, сообщили в ГИБДД Бурятии.
Вторым автомобилем управлял 38-летний мужчина. Сообщается, что он был пьян.
Напомним, авария случилась сегодня около полуночи на перекрестке улиц Калинина и Советская в Баргузине. По предварительным данным, девушка на «Фите» не уступила дорогу «Карине», у которой было преимущество в движении.
В результате аварии погибли два пассажира «Хонды» - парни в возрасте 17 и 19 лет.
Вторым автомобилем управлял 38-летний мужчина. Сообщается, что он был пьян.
Напомним, авария случилась сегодня около полуночи на перекрестке улиц Калинина и Советская в Баргузине. По предварительным данным, девушка на «Фите» не уступила дорогу «Карине», у которой было преимущество в движении.
В результате аварии погибли два пассажира «Хонды» - парни в возрасте 17 и 19 лет.
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