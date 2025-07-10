В Бурятии сельчанину пришлось заплатить за срубленные сосны

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Аргада. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.«В марте 2025 года обвиняемый незаконно срубил 42 сосны на территории Гаргинского участкового лесничества для ограждения участка сенокоса. Используя бензопилу, он подготовил древесину и оставил её на месте с намерением впоследствии вывезти. Незаконную рубку выявили сотрудники прокуратуры в ходе совместного рейда с работниками лесхоза. Ущерб составил 191 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб подсудимый полностью возместил.