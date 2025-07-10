Происшествия 10.07.2025 в 10:47
В Бурятии сельчанину пришлось заплатить за срубленные сосны
Мужчина спилил 42 дерева ради ограждения сенокоса
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Аргада. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
«В марте 2025 года обвиняемый незаконно срубил 42 сосны на территории Гаргинского участкового лесничества для ограждения участка сенокоса. Используя бензопилу, он подготовил древесину и оставил её на месте с намерением впоследствии вывезти. Незаконную рубку выявили сотрудники прокуратуры в ходе совместного рейда с работниками лесхоза. Ущерб составил 191 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб подсудимый полностью возместил.
«В марте 2025 года обвиняемый незаконно срубил 42 сосны на территории Гаргинского участкового лесничества для ограждения участка сенокоса. Используя бензопилу, он подготовил древесину и оставил её на месте с намерением впоследствии вывезти. Незаконную рубку выявили сотрудники прокуратуры в ходе совместного рейда с работниками лесхоза. Ущерб составил 191 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб подсудимый полностью возместил.
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