Происшествия 10.07.2025 в 10:47

В Бурятии сельчанину пришлось заплатить за срубленные сосны

Мужчина спилил 42 дерева ради ограждения сенокоса
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанину пришлось заплатить за срубленные сосны
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Аргада. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере. 

«В марте 2025 года обвиняемый незаконно срубил 42 сосны на территории Гаргинского участкового лесничества для ограждения участка сенокоса. Используя бензопилу, он подготовил древесину и оставил её на месте с намерением впоследствии вывезти. Незаконную рубку выявили сотрудники прокуратуры в ходе совместного рейда с работниками лесхоза. Ущерб составил 191 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. Причиненный ущерб подсудимый полностью возместил.
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