На улицах сел Забайкалья стали прогуливаться медведи

Разрешение на отстрел 10 медведей выдали охотоведу Каларского района из-за частого появления в селах и их окраинах, сообщил корреспонденту «Чита.Ру» глава округа Владимир Устюжанин 9 июля.

Жители сообщили, что медведя вновь увидели в селе, на этот раз на улице в селе Чара.

- Объявил режим повышенной готовности из-за медведей. Охотоведу дали разрешение на округ 10 особей. Пока отстрела не было. Один медведь выходил сегодня ночью на окраине Чары, отправили туда охотоведа, утром медведя уже не было, — сказал глава района.

По его словам, медведи выходили в селах Чапо-Олого, Икабья и Чаре. Местные утверждают, что раньше медведи в таком количестве никогда не выходили. Глава района считает, что это напрямую связано с пожарами.

Медведям нечего есть, и они заходят в села, чтобы полазить в мусорных баках или стащить кур у селян.

Жительница Чары рассказала, что местные опасаются выходить на улицу.

«Они никогда раньше так близко не заходили — чтобы по улице Студенческой ходили медведи. Я и сама живу рядом с лесом, на Лесной улице. У меня прямо из окна видно лес, и кто знает, может, сегодня или завтра и ко мне медведь выйдет. Люди, которые там живут, начали обзванивать соседей, чтобы те спустили собак с цепей. Потому что, если медведь зайдет, он просто разорвет собаку, которая на привязи. Спускали собак именно с той целью — чтобы хоть как-то их защитить, — говорит она.

Местные власти запустили ситуацию с пожарами, вовремя не обеспечив населенные пункты мобильными бригадами по пожаротушению. Свою роль сыграло постоянное сокращение числа пожарных и уход многих работников лесной отрасли на спецоперацию.

Как видим, вакуум заполняется - ушли люди, пришли медведи.

Фото: loon.site