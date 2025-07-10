Жителям Бурятии расскажут, что делать при отмене авиарейсов. Роспотребнадзор открыл горячую линию по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов.

Специалисты Службы готовы ответить на вопросы потребителей по данной теме, например: о том можно ли поменять билет; как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от перевозчика.

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Роспотребнадзор напоминает права пассажиров при задержке рейсов:

1. При задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.

2. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда).

К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.

Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса.

3. Право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф за задержку рейсов 100 р/час за каждый час опоздания, но не более чем 50 % провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Для международных рейсов — действуют нормы международных договоров РФ.

Также, при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно:

- Хранение багажа;

- Предоставление комнаты матери и ребенка(для пассажиров с детьми до 7 лет);

- После 2 часов ожидания: Прохладительные напитки, 2 бесплатных звонка или 2 email-сообщения;

- После 4 часов ожидания отправления рейса: горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые 6 часов (днём) / 8 часов (ночью);

- После 8 часов (днём) или 6 часов ночью): Гостиница + трансфер «аэропорт-отель-аэропорт».

За консультацией, а также помощью при составлении претензии к авиаперевозчику, потребители могут обращаться в региональное Управление Роспотребнадзора.

Фото: loon.site