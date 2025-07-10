Происшествия 10.07.2025 в 12:20

«Бил железной палкой при всех детях»

В Новосибирске мать школьника обвинила тренера патриотического центра в избиении сына
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Текст: КП-Новосибирск
«Бил железной палкой при всех детях»
Фото: предоставлено мамой мальчика
В Бердском городском суде прошло заседание по делу против руководителя патриотического центра Данила Ш. Его обвиняют в истязании воспитанников. В суде выступили мамы двух мальчиков: они утверждают, что тренер жестоко избивал их сыновей на полевых сборах. История сына Виктории, одной из давших показания мам, прогремела на весь Новосибирск еще несколько месяцев назад. А вот об избиении второго ребенка ранее в СМИ не сообщалось. Как рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мать 11-летнего мальчика, ее сына избивал тот же тренер.

По словам Екатерины, в ноябре 2023 года она отдала своего на тот момент девятилетнего сына Ваню (имя изменено) в патриотический клуб по рекомендации подруги. Идея патриотического воспитания, дисциплины и выездных сборов тогда казалась правильной: в семье рос мальчик с непростым характером, и мать надеялась, что строгий наставник сможет направить сына в нужное русло.

— У нас тогда с сыном были проблемы. А в этом возрасте, я считаю, нужен авторитет, чтобы ребёнок слушался. Вот мы и решили попробовать, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Несколько раз женщина сама присутствовала при тренировках: ничего подозрительного тогда она не заметила. Конфликты в группе были, но небольшие – обычные ссоры между детьми, поддразнивания.

Один из воспитанников получил в центре кличку «Зверь» и, по словам Екатерины, пытался подражать тренеру в поведении и отношении к младшим.

— Во время полевых сборов в ноябре этот «Зверь» пошёл с моим сыном воду набирать, и нагрузил на него всю ношу. А идти километры с двадцатью литрами для ребёнка, который не готов, очень тяжело. Сын не мог нести воду быстро, и этот «Зверь» пожаловался тренеру. После жалобы Данил Ш. на глазах у всех избил моего сына железной палкой, — вспоминает Екатерина.

Ваня позвонил матери, сказал: «Тренер меня бьёт», — и связь прервалась. Женщина забила тревогу и на следующий день приехала на сборы.

— Я увидела сына и обомлела. Синяки под глазами, лицо припухшее, — рассказывает женщина. — Спросила у тренера: «Что случилось?» Он сказал: «Искорка в глаз попала». Но сын признался: избил тренер.

По её словам, после случившегося тренер перестал выходить на связь, заблокировал её во всех мессенджерах. Уроки отменил, но никаких объяснений не дал. На следующий день после возвращения из лагеря семья обратилась в больницу: врачи зафиксировали ушибы мягких тканей.

—У сына до сих пор руки трясутся, когда слышит, что надо рассказывать обо всем и идти в суд.

Женщина признаётся, что сначала не решилась идти в полицию. Первое заявление написала её мать, но позже они его отозвали: не хотели травмировать сына повторно. Ситуация изменилась в марте 2024 года, когда в СМИ вышла публикация о похожей истории другой матери — Виктории. Её сын также пострадал на сборах, и тогда женщина осознала: нужно действовать.

— Я увидела новость, нашла Викторию в соцсетях, мы стали общаться. Поняла, что это не единичный случай. Такие, как Данил Ш., не должны работать с детьми.

В итоге мать и её сын дали показания следователям. Следующее заседание по этому делу назначено на 29 августа.
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насилие

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